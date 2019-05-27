2019 Hac sağlık personeli mülakat sonuçları açıklandı
2019 Yılı Hac organizasyonunda görev alacak sağlık personellerin mülakat sonuçları açıklandı
|27 Mayıs 2019 16:22
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22 Martta açıklanan https://www.memurlar.net/haber/817540/hac-da-gorev-alacak-saglik-personeli-belli-oldu.html taban-tavan puanlarına göre Mülakata girmeye hak kazanan Hemşire, Anestezi Teknikeri, A.T.T Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Eczacı Kalfası, Laboratuar Teknikeri, Ortez-Protez Teknikeri, Röntgen Teknikeri, Sağlık Memuru, Tıbbi Cihaz Tam. Teknikeri, Sterilizasyon, Hasta Bakıcı ve Hizmetli personelin mülakat sonuçları Hac ve Umre Genel Müdürlüğü sitesinden açıklandı.
Mülakat sonucu için tıklayınız.
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