Kasapoğlu: Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesislerini daha verimli kullanarak sporcu sayısını artırmayı istediklerini söyledi.

İstanbul'un Beylikdüzü Spor Kompleksi'ni gezen Kasapoğlu, yaptığı konuşmada sporun gelişiminde kulüplere önemli görevler düştüğünü belirterek, "Kulüpleşmede istenen düzeyde değiliz. Ülke olarak kulüp sayısını artırmamız lazım, bunun için yeni açılım gerekiyor. 'Spor Türkiye' projesiyle inşallah sporu tabana yayma politikamızı daha sistematik şekilde ortaya koyacağız." dedi.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nin güzel bir tesis olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en güzel tesislerinden birindeyiz. Eminim tesisle ilgili sıkıntılar vardır, işletimiyle ilgili sıkıntı vardır. Devasa bir tesis ama burayı çok güzel işleteceğiz. Bu bizim için önemli başlangıç. Son 17 yıldaki tesisleşmemiz, finansman anlamında tesislerin sayısı itibarıyla hiçbir ülkede yok. Tesisleşmedeki devrimi bundan sonraki süreçte tesislerin içini doldurarak, sporcuları başarı hikayelerini artırarak, toplumun her kesiminin bu tesislerden faydalanmasını tesis edeceğiz. Bunu ülke genelinde büyük ölçüde başlattık."

Kasapoğlu, 3 bin yeni antrenör aldıklarını hatırlatarak, "Antrenör, tesis ve o tesise gelecek sporcular, genç yaşlı demeden, bu üçlünün koordinasyonu çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı ile önemli bir protokol imzaladık. Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız. Hem milli eğitim okullarına antrenör desteği vereceğiz hem tesislerimizi onların güçlü şekilde kullanmasını sağlayacağız. Amacımız öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme olacak. Bilimsel bir altyapı var. 10 değişik parametreyi bulundurarak yetenek testimiz var. En yeteneklileri, başarılı olacakları branşta takip edeceğiz. Takip neticesinde elit sporcu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu yetiştireceğiz. Diğerlerinin de hayatı boyunca bir spor branşıyla uğraşması yönünde çalışacağız." diye konuştu.

2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan ettiklerine dikkati çeken Kasapoğlu, "Gençlerimizi, spor hocalarımızı, spora gönül veren herkesi, toplumun tüm katmanlarını sporla buluşturmak için seferberlik başlatacağız. Bunu tüm vatandaşlarımızla yapacağız. Kamu kurumlarının bakanlıklarımızın desteklerini, iş birliğini önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyelerin sporda önemli partner olduğunu belirten Kasapoğlu, "Belediyelerimizle çok önemli çalışmalar yapacağız. Hem tesislerin birlikte kullanımı hem antrenörlerin hem de şehirlerde ve ilçelerde atıl alanların kullanılması söz konusu. Sokak basketbolunun gelişmesi için önemli çalışmalarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri geliyor. Binali (Yıldırım) Başkan bizim de uzun yıllar çalıştığımız önemli isim. Onunla çok güzel projelerimiz var. Binali Bey'in olsun diğer belediyelerimizin olsun güzel projelerimiz var." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin okullara da spor salonları yaptığını ve bu tesisleri vatandaşların, kulüplerin ile bireysel sporcuların kullanımına açacaklarını söyledi.

Yaz spor okullarıyla ilgili çalışmalara değinen Kasapoğlu, "Çocuklarımızın hiçbirini heba etme lüksümüz yok. Her çocuk bizim için kıymetli. Büyükşehir belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin koordinasyonuyla bunu da daha verimli, daha kaliteli hale getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

- Esnafı ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Beylikdüzü'ndeki ilk programında esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Kasapoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçiminde AK Parti adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

Bir berber dükkanında da çalışanlarla sohbet eden Kasapoğlu, daha sonra traş oldu.

Esnaf ziyaretinin ardından Beylikdüzü Spor Kompleksi'ne geçen Kasapoğlu, tesiste eğitim gören minik sporcularla bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Kasapoğlu, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.