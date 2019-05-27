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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi
 27 Mayıs 2019 17:04
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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Söz verilen bazı sanıklar, mütalaadaki tüm suçlamaları reddederek, darbe teşebbüsünde bulunmadıklarını, olay gecesi komutanlarının emri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Sanıklar, kendi görevleriyle ilgili bilgi vererek, olay günü darbe teşebbüsü olduğunu öğrendiklerinde kışlaya geri gitmek için hareket ettiklerini, emir komuta kapsamında hareket ettiklerini aktardı.

Mütalaadaki eylemleri kabul etmeyen bir kısım sanık, hiçbir vatandaşa zarar vermediklerini, kimseye ateş etmediklerini, terör eylemleri kapsamında tedbir almak için havalimanına götürüldüklerini düşündüklerini aktardı.

Sanıklar, polislere karşı gelmediklerini, teslim olduklarını, silahlarını da polislere verdiklerini dile getirerek, FETÖ'ye üye olmadıklarını, örgütsel kapsamda hareket etmediklerini savundu.

Bu davalardan dolayı mağdur olduklarını öne süren sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Duruşma, yarına ertelendi.

- Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaada, eski Kurmay Albaylar Barbaros Akça, Ömer Korkut ve Mustafa Kol, eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Albay Yusuf Özdemir ile eski Binbaşılar İsa Öztürk ve Yusuf Yenihayat'ın da aralarında olduğu 150 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, 5 sanık hakkında bu suçla ilgili kasten hareket etmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi istendi.

Eski Başçavuş Aslan Özkan'a "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verilmesi istenen mütalaada, eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da "kasten öldürme" suçundan müebbet, 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 36'şar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaada, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat'ın 8 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu. Mütalaada, yeterli ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle iki sanığın tüm suçlardan beraat, 50 sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan altışar yıldan 307'şer yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca 8 sanığın "ağırlaştırılmış yaralama" suçundan altışar yıla kadar, 15 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 14'er yıla kadar, 18 sanığın "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya el koyma" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar, bazı sanıkların da "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Anadolu Ajansı
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