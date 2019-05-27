1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memuru, meslektaşının beylik tabancasıyla intihar etti

Kağıthane'de 1 yıldır psikolojik tedavi gören ve bu sebeple silahı alınan polis memuru, meslektaşı olan ev arkadaşının beylik tabancasıyla intihar etti
 27 Mayıs 2019 17:06
Yazdır
Polis memuru, meslektaşının beylik tabancasıyla intihar etti

Olay, 15.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıldır psikolojik tedavi gören ve raporlu olan Karaköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Onur D.'nin silahı alınmıştı. Tedavisi devam eden memurun aynı evde kaldığı meslektaşının beylik tabancasıyla başına ateş sıkarak intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi. Kapının açılmasının ardından sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan Onur D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ancak genç polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapattı. Çevrede inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri ise evde delil topladı.

Sesleri duyan bir genç, "Polis arkadaşının evine gelmiş. Arkadaşı bir işle uğraşırken onun silahını alıp kendini başından vurmuş. Arkadaşı da polis memuruymuş, psikolojik sorunları varmış" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 aylık bebek ambulansta yanarak hayatını kaybetti
27 Mayıs 2019 16:49		 Ambulans şoförüne trafik kazasından hapis cezası
27 Mayıs 2019 15:43
Ağır ceza avukatı'ndan 40 gündür haber alınamıyor
27 Mayıs 2019 14:58		 Üvey baba dayağı öldürmüş
27 Mayıs 2019 14:37
Hazro'da intikam pususu: Muhtar ve babası öldü
27 Mayıs 2019 14:30		 Okul bahçesinde drift kamerada
27 Mayıs 2019 14:18
Pendik'te lüks araçlı maganda yolu kesip drift yaptı
27 Mayıs 2019 14:09		 Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
27 Mayıs 2019 13:41
Meslektaşını öldüren polis kendini böyle savundu
27 Mayıs 2019 13:33		 İstanbul'da 'araç hırsızlığı' azaldı
27 Mayıs 2019 13:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:21 - Halkbank yönetim kurulu belirlendi17:18 - Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi17:17 - Arınç, Yüksek İstişare'de olacak mı?17:16 - Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları17:14 - Adil Gür'den 23 Haziran açıklaması17:06 - Polis memuru, meslektaşının beylik tabancasıyla intihar etti17:04 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi16:58 - Adana'daki FETÖ davasında 2 tahliye16:52 - FETÖ'den yargılanan eski hakim ve savcıya tutukluluğa devam16:49 - 3 aylık bebek ambulansta yanarak hayatını kaybetti
16:45 - Sepette %10 indirim16:45 - CHP'li Öztrak: Hırsızlığın videosunu hala bekliyoruz16:41 - AK Parti'li Ünal'dan yeni askerlik sistemi değerlendirmesi16:34 - Kasapoğlu: Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız16:22 - 2019 Hac sağlık personeli mülakat sonuçları açıklandı16:20 - Meclis Genel Kurulu'nda 'Dersim' tartışması16:19 - Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek16:15 - Ankara Büyükşehir araçlarındaki tüm 'çakar'lar söküldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
Meslektaşını öldüren polis kendini böyle savundu
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çemkirme eylemi 3
aşk 4
hoşgeldiniz 1
hüsnü güreli 2
Göztepe 2
kitap 3
Eşref Kolçak 2
Geçiştirilmek 2
gökyüzü 4
Aman kim uğraşacak 1
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam