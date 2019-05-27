Arınç, Yüksek İstişare'de olacak mı?
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev alacağını açıkladı.
|27 Mayıs 2019 17:17
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mayıs'ta oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk üyesi belli oldu. 2002-2015 arasında AK Parti'de TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Arınç, Memleketi Manisa'da aile dostları ile iftar yemeğinde bir araya gelerek yeni görevini açıkladı.
Diğer taraftan, bugünkü Sözcü Gazetesinde yer alan habere ilişkin olarak Bülent Arınç henüz bir açıklama yapmadı
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