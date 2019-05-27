Çeyrek altın günü 408,00 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408,00 liradan işlem gördü
|27 Mayıs 2019 17:55
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 250,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408,00 lira, Cumhuriyet altını 1.669,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 250,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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