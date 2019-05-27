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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 526,88 puan ve yüzde 0,61 azalarak 85.545,40 puana indi
 27 Mayıs 2019 18:35
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybıyla 85.545,40 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 526,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,06 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile inşaat olurken, en çok gerileyen ise yüzde 3,09 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 87.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 85.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi yurt dışında ise Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, ABD'de tüketici güveni ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 84.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu, 85.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam edebileceğini 87.200 ve 88.500'ün yeni hedefler olacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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