Madende 500 sahanın ilk ihalesi 1 Temmuz'da
|27 Mayıs 2019 18:37
|Yazdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) ihale edilecek 500 maden sahasından ilkinin ihalesinin 1 Temmuz 2019'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Cansız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MAPEG tarafından ihalesi yapılacak olan toplam 500 adet maden sahasının ihale ilanının bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, "İlk ihale 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.
MAPEG'in ilanına göre, ihalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri gibi bilgiler, Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süre ile erişime açık tutulacak.
Sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 09.00-09.30 arasında MAPEG'in ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.
Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adalet Bakanlığından isteğe bağlı nakil duyurusu
27 Mayıs 2019 19:24
|Kastamonu Üniversitesi yeni rektörü görevi devraldı
27 Mayıs 2019 19:03
|Ziraat Bankasının yönetim kurulu belirlendi
27 Mayıs 2019 18:59
|Halkbank yönetim kurulu belirlendi
27 Mayıs 2019 17:21
|2019 Hac sağlık personeli mülakat sonuçları açıklandı
27 Mayıs 2019 16:22
|Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı
27 Mayıs 2019 10:19
|500 maden sahası ihale edilecek
27 Mayıs 2019 10:16
|Sağlık Bakanlığı, Küba ile kanser ve aşı çalışma grubu kurdu
27 Mayıs 2019 09:47
|Ehliyetsiz sürücüye 4 bin TL para cezası
26 Mayıs 2019 17:01
|Kadın ambulans şoförü yollara meydan okuyor
26 Mayıs 2019 13:43