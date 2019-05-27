Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
|27 Mayıs 2019 18:58
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meslektaşı tarafından öldürülen polis toprağa verildi
27 Mayıs 2019 19:11
|27 dilde basılan Kur'an-ı Kerimler sergilendi
27 Mayıs 2019 16:00
|Elinin hamuruyla ekmeğini 'taş fırın'dan çıkarıyor
27 Mayıs 2019 14:24
|'Dizel yakıtlı araçlara kent merkezlerinde izin verilmesin'
27 Mayıs 2019 14:18
|Hurda otomobili 'Hacı Mülayim'e dönüştürdü
27 Mayıs 2019 14:15
|Yeni askerlik sisteminin avantajları
27 Mayıs 2019 13:48
|Türk astronomi fotoğrafçısının muhteşem karesi 'NASA' seçkisinde
27 Mayıs 2019 13:08
|Genel Müdür tenor, müdür balet olunca, ortaya bu görüntü çıktı
27 Mayıs 2019 11:05
|Opera ve bale seyircisi arttı
27 Mayıs 2019 10:41
|Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
27 Mayıs 2019 08:30