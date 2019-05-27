Ziraat Bankasının yönetim kurulu belirlendi
Ziraat Bankası, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu
|27 Mayıs 2019 18:59
|Yazdır
Ziraat Bankası, bankanın olağan genel kurul toplantısında Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.
Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada bankanın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Dr Ahmet Genç, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Mahmut Kaçar, Feyzi Çutur'un görevlerine devam etmelerine, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildiği bildirildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Adalet Bakanlığından isteğe bağlı nakil duyurusu
27 Mayıs 2019 19:24
|Kastamonu Üniversitesi yeni rektörü görevi devraldı
27 Mayıs 2019 19:03
|Madende 500 sahanın ilk ihalesi 1 Temmuz'da
27 Mayıs 2019 18:37
|Halkbank yönetim kurulu belirlendi
27 Mayıs 2019 17:21
|2019 Hac sağlık personeli mülakat sonuçları açıklandı
27 Mayıs 2019 16:22
|Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı
27 Mayıs 2019 10:19
|500 maden sahası ihale edilecek
27 Mayıs 2019 10:16
|Sağlık Bakanlığı, Küba ile kanser ve aşı çalışma grubu kurdu
27 Mayıs 2019 09:47
|Ehliyetsiz sürücüye 4 bin TL para cezası
26 Mayıs 2019 17:01
|Kadın ambulans şoförü yollara meydan okuyor
26 Mayıs 2019 13:43