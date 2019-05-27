1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kirası ödenmeyen okula haciz geldi

Üsküdar'da içinde yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okula kira ödenmediği gerekçesiyle haciz geldi. Haberi alan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.
 27 Mayıs 2019 19:20
Yazdır
Kirası ödenmeyen okula haciz geldi

Üsküdar Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir özel okula 2 aydır kira ödenmediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldı. Avukatlar haciz işlemleri için okula geldi. Okul yönetimi avukatlarla uzun süre görüştü. Fakat bir neticeye varılamadı. Haciz yapılacağı haberini alan öğrenci velileri okula akın etti. Öğretmenler ve veliler okuldaki eşyalarını toplamaya başladı. Okullarının kapanacağını öğrenen öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Okuldaki görüşmeler sürüyor.

Bir öğrenci şunları söyledi

?Kimse okulumuzu elimizden alamaz. Biz okulumuzu seviyorduk, orası oyun parkı değil ki elimizden alamazlar. Arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Okulumuzdan taşınıyoruz.

Okul kurucularından Cemal Doğan ise yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu

?Şu anda bizim bilgimiz dahilinde ve bugün kendilerinden öğrendim ki tahliye gelmişler okula. Ben de bu okulun kurucusuyum buraya geldim. Ve buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 200-250 öğrencimiz var. Söz konusu alacak olan miktar iki kira bedeli olduğu söyleniyor. Kira da aylık 86 bin liradır. Masaya yanaşmadılar. Bu konuda kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Bizim derdimiz burada eğitim. Para değil, eşya değil. Bu çocukların en azından 15 gün, yılsonuna kadar süreleri var. Eğitimlerini burada tamamlamalarını ve daha sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Biz burayı devralırken hiçbir şekilde çocuklardan para almadık. Çünkü paraları daha önce ödenmiş. Yemek paralarına varıncaya kadar kendimiz karşıladık. Burada bir enkaz devraldık. Velilerin öğrencilerin mağdur olmaması için bunun yaklaşık 2 buçuk milyonunu biz karşıladık.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bin öğrenci 'zorbalığa' karşı aynı anda şarkı söyledi
27 Mayıs 2019 15:19		 Liselilerden konuşup yürüyebilen robot: Paşa
27 Mayıs 2019 14:48
Hasta çocukların yüzü 'sabır bebek' ile güldü
27 Mayıs 2019 13:12		 Fabrika gibi lisenin milyonluk cirosu
27 Mayıs 2019 12:49
Liseliler üretti, yemek artıklarını gübreye dönüştürüyor
26 Mayıs 2019 17:56		 Geleceğin uçak bakım teknisyenleri bu okulda yetiştiriliyor
26 Mayıs 2019 16:46
Bu okulun öğrencileri okuldan çıkmak istemiyor
26 Mayıs 2019 14:32		 Özlem öğretmen, doktora için İsviçre'ye gidiyor
25 Mayıs 2019 23:51
'Öğrencilerimiz mezun olmadan iş teklifi alıyor'
25 Mayıs 2019 18:18		 Atık bilgisayar bataryalarından 'Yeşilbank' ürettiler
25 Mayıs 2019 12:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
Meslektaşını öldüren polis kendini böyle savundu
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamiri imkansız 3
içerisinde birçok renk bulunan tükenmez kalemler 1
yamyam müteahhit 2
deneme 1
kahvede oturan erkekler 2
yabancı dil bilmeyen kişinin yabancı sevgilisi olması 2
pıslı 1
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1
imamoğlunun önde olduğunun emareleri 1
Sorular sadece cevabı duymak isteğiyle varolurlar 1
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam