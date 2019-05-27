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Adalet Bakanlığından isteğe bağlı nakil duyurusu

Adalet Bakanlığı, isteğe bağlı nakil duyurusunu açıkladı.
 27 Mayıs 2019 19:24
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Adalet Bakanlığından isteğe bağlı nakil duyurusu

Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemine ilişkin başvurular 27/05/2019 Pazartesi günü başlayıp 14/06/2019 Cuma günü 17:30 itibarıyla sona erecektir.

Hizmet süresinin her yılı, Ek-2deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.

İsteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir.

UYAP nakil başvuru sistemi ile ilgili 0 312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.

Ek-1-Personel İsteğe Bağlı Nakil Çalışmasına İlişkin Genel İlke ve EsaslarTIKLAYINIZ

Ek-2-Bölgelere İlişkin Puan TablosuTIKLAYINIZ

Ek-3-Tüm Adliyelerin Puanlarını Gösterir TabloTIKLAYINIZ

Ek-4-Başvuru KılavuzuTIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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