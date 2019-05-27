Mersinli şehit son yolcuğuna uğurlandı
|27 Mayıs 2019 19:32
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Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım (23), memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Azez bölgesinde, 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım ağır yaralanarak, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 27 gündür hastanede tedavi gören Yıldırım, bugün sabah karşı doktorların tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit olan Yıldırım'ın cenazesi, Gaziantep'de düzenlenen asker törenin ardından memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.
Fatma ve Ali Yıldırım çiftçinin 3 çocuğundan biri olan Yaşar Yıldırım'ın naaşı, cenaze töreni öncesinde son kez ailesinin oturduğu Bozyazı ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Şehit Yıldırım için öğle namazının ardından Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, il ve ilçe protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
Şehidin babası Ali ve kardeşler Murat ile Süleyman, tören boyunca gözyaşlarını tutamazken, aileyi protokol üyeleri teselli etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktüler. Yıldırım'ın tabutuna sarılarak öpen yakınlarını askeri görevliler teselli etmeye çalıştı.
Cenaze arabasına konan Yıldırım'ın cenazesi arkasında bir süre yürüyen ailesine ve protokol üyelerine çok sayıda vatandaş da destek odu. Yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından Ak Mezarlığı'na götürülen şehit Yıldırım'ın cenazesi, buradaki aile mezarlığında annesinin yanında toprağa verildi.
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