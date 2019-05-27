Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasına devam edildi
|27 Mayıs 2019 19:52
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.
19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Eski yarbay Fatih Çubukçu, savunmasına başlarken mahkeme heyetini itham altında bırakacak olumsuz ifadeler sarf etmesi üzerine, Mahkeme Başkanı Murat İlhan'nın tepkisiyle karşılaştı. İlhan, sanığa "Türk milleti adına yargılama yapan bir makama kimsenin böyle bir ithamda bulunmaya hakkı yok." dedi.
Daha sonra savunmasına devam eden Çubukçu, darbeyi planlayan bazı rütbelilerin kendilerini kurtararak suçu bir tabur komutanı, bir bölük komutanı ve 20 küsur kursiyer teğmene yıktığını iddia etti.
Albay Sefa Alkan'ın televizyon aracılığıyla darbeden haberdar olduğunu savunan Çubukçu, Alkan'ın bir darbe girişiminin olacağını bilmeyen kursiyer teğmenleri suçlu ilan ettiğini öne sürdü.
Dönemin astsubayı olan Hulusi Yıldız'ın cephanelik bölgesine gönderilen askerlere silah ve cephanelik dağıttığını iddia eden Çubukçu, bu suçların kendisine isnat edildiğini belirtti.
Çubukçu, "tanklar ateş ede ede çıkacak" cümlesinin kendisine ait olmadığını, bunun çok canice bir cümle olduğunu, askerlikte böyle bir emrin verilemeyeceğini savundu.
Darbeci olmadığını iddia eden Çubukçu, suçsuzluğunu öne sürerek, mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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