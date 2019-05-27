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MHP'den Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

Gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
 27 Mayıs 2019 20:51
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MHP'den Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

Gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

MHP'den yapılan açıklamada, "Gerek köşe yazıları, gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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