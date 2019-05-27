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Samsun Valiliğinden 'trafik cezası' açıklaması

Samsun Valiliği, Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı Çobanlı Kavşağı ile Vatan Caddesi Kavşağı arasında hız limitinin UKOME tarafından 70 km/s olarak belirlendiğini, 77 km/s üzerinde hız ihlali yapan sürücülere cezai işlemleri uygulandığını açıkladı.
 27 Mayıs 2019 20:54
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Samsun Valiliğinden 'trafik cezası' açıklaması

Samsun Valiliği, Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı Çobanlı Kavşağı ile Vatan Caddesi Kavşağı arasında hız limitinin UKOME tarafından 70 km/s olarak belirlendiğini, 77 km/s üzerinde hız ihlali yapan sürücülere cezai işlemleri uygulandığını açıkladı.

Trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesine yönelik denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtilen açıklamada, 27 Mayıs (bugün) tarihli bazı yerel basın-yayın kuruluşlarında "Trafik Şubesine bağlı ekiplerin, iftara saatler kala Atakent sapağında araçları tek tek çevirip ceza yağdırdıkları, şehirlerarası bölünmüş yolda 88 km hız ile ceza yazdıkları, bu işlemlerin keyfi yapıldığı ve sıradan tüm araçlara ceza yazıldığı, tuzak kurar gibi yapılan bu uygulamanın zulüm olduğu" şeklinde haberlerin yer aldığına dikkat çekilerek, "Habere konu uygulama ile ilgili olarak; bahse konu yol şehirlerarası değil şehir içi meskün mahal olup, bu yolda 24 saatlik zaman diliminde 69 bin 500 aracın geçiş yaptığı bir güzergahtır.

Son 3 yılda gerçekleşen kazaların analizi yapıldığında Atatürk Bulvarı Çobanlı Kavşağı ile Vatan Caddesi Kavşağı arasında 408 yaralamalı ve 10 ölümlü kaza olmak üzere toplam 418 ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 685 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yine bahse konu uygulamanın yapıldığı Atatürk Bulvarı Çobanlı Kavşağı ile Vatan Caddesi Kavşağı arasında 6 adet yaya geçidi bulunmaktadır.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan tüm radarlı hız denetimlerinde tuzak algısı oluşmasını engellemek amacıyla radar yapılan bölgeye 'radar levhası' yerleştirilmekte olup, habere konu bölgede hız limiti UKOME tarafından 70 km/s olarak belirlenmiş, 77 km/s üzerinde hız ihlali yapan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işlemleri uygulanmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın güvenli, rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri ve trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesine yönelik periyodik denetimlerimiz kazaların yoğunlaştığı noktalar başta olmak üzere tüm sorumluluk alanımızda kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı
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