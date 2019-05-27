İtfaiye eri adaylarına zorlu sınav
|27 Mayıs 2019 21:05
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Antalya'da itfaiye eri olmak isteyen 64 kişi, zorlu sınava tabi tutuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla istihdam edeceği yeni personel için mülakat ve uygulamalı sınav yaptı.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesindeki sınava, aralarında kadınların da yer aldığı, İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunu 64 aday katıldı.
Mülakatın ardından fiziki yeterlilik konusunda 4 etaplı zorlu süreçten geçen adaylar, ilk olarak tam teçhizatlı iki hortumla 4 katlı bina yüksekliğindeki kuleye tırmandı.
Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki merdivenli itfaiye aracının en üst noktasına çıkan adaylar, yangına müdahale edecekleri hortumu yukarı çekti.
Sınava katılanlar, kurtarma faaliyetlerindeki kabiliyetlerini göstermek için ise tam koşum emniyet kemeriyle koşarak, kuleye halatla iniş çıkış gerçekleştirdi.
Zamana karşı yarışan adaylar, yükseklik korkusu ve kapalı alanda kalabilme konularında da test edildi.
Sınavı başarıyla tamamlayabilmek için ter döken adaylar, etapları geçmekte zaman zaman zorlandı.
Değerlendirmenin ardından başarılı olan adaylar, Antalya'nın 19 ilçesindeki itfaiye istasyonlarında görevlendirilecek.
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