Bulgaristan'dan Edirne'ye tren seferleri başlıyor
|27 Mayıs 2019 21:13
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TCDD Taşımacılık AŞ ile Bulgaristan Demiryolları arasında varılan mutabakat kapsamında 1 Haziran'dan itibaren Bulgaristan'ın Filibe şehrinden Edirne'ye tren seferleri düzenlenecek.
AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticareti artırmak amacıyla Bulgaristan'ın Filibe şehri ile Edirne arasında yolcu treni çalıştırılması kararlaştırıldı.
Hatta bulunacak tren, 2 ikinci mevki oturma yerli vagon ve 1 ikinci mevki kuşetli vagon olmak üzere 3 vagondan oluşacak ve toplam 226 yolcu taşıyabilecek.
Tren seferleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacak ve yıl sonuna kadar cumartesi ve pazar günleri işletilecek.
Edirne ile Filibe arasındaki 184 kilometrelik mesafeyi 4 saat 15 dakikada katedecek tren, Edirne'den saat 17.00'de kalkarak Filibe'ye saat 21.15'te varacak. Filibe'den saat 08.40'ta kalkacak tren de saat 12.18'de Edirne'ye ulaşacak.
Edirne ile Filibe arasında bilet ücreti ise bir kişi birinci mevki kuşetli 10,36 avro, ikinci mevki kuşetli 6,86 avro olacak.
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