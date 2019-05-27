Tek hayali üniversiteydi, yaşam mücadelesi veriyor

Batman'da 19 yaşındaki Nesibe Katar, şehir içi minibüsü şoförünün seyir halindeyken aracın kapısının açmasıyla düşerek ağır yaralandı. Tek hayali üniversite okumak olan talihsiz genç kız, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde şehir içi minibüs şoförünün seyir halindeyken kapıları açmasıyla 19 yaşındaki Nasibe Katar araçtan düşerek ağır yaralandı. Minibüsten düşen Nasibe Katar kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçirdi. Tek hayali üniversite okumak olan Katar, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

"Ceza yememek için kuralsız davranıyorlar"

Hayati tehlikesi devam eden Nasibe Katar'ın ağabeyi Rıdvan Katar, kardeşinin yaşadığı olayın başka insanların başına gelmemesi için çağrıda bulundu. Rıdvan Katar, "Birkaç gün önce kardeşim çarşı merkezinden eve doğru giderken Fatih Mahallesi'ne geliyordu. Şehir içi servisi seyir halinde kapısı açık bırakılıyor ve kardeşim ne yazık ki orada arabadan düşüyor. Şu an beyin kanaması geçirdi ve hala yoğun bakımda yatıyor. Bu olayın üzerine gidilmesini istiyoruz. Çok kuralsız davranılıyor ve özellikle ceza yememeleri için çok acele ediyorlar. Aynı zamanda çok kişi bindiriliyor. Bu da çoğu kişinin başına daha büyük felaketler getirebiliyor. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesini istemiyoruz. Bununla ilgili özellikle yetkililerin ve valiliğin bir an önce harekete geçmesini istiyoruz" dedi.

"Hayatımız bu kadar ucuz olmamalı"

Üniversiteye hazırlanan kız kardeşi Nasibe Katar'ın hayalinin Almanca ya da İngilizce öğretmenliği okumak olduğunu ve bunun için iki yıldan bu yana hazırlandığını ifade eden ağabey Rıdvan Katar, şöyle devam etti:

"Hiçbir araçta kameranın bulunmaması çok üzücü bir durum. Aynı zamanda olay yerine baktığımız kadarıyla hiçbir yerde mobese görünmüyor. Artık bu şekilde davranılmaması gerekiyor. Bizim hayatımız bu kadar ucuz olmamalı. Şuan 19 yaşındaki genç bir kızın hayati tehlikesi devam ediyor. Ayın 15-16'sında sınavı var. Bir yıldır verdiği emeği boşa gidiyor. Şu anda hayatla mücadele ediyor. İki yıldır hayali için çalışıyordu. Hayali Almanca ya da İngilizce öğretmenliğini kazanmaktı. Onun tek hayali üniversiteye gitmekti. Ama ne yazık ki bir ihmal yüzünden, şoför bir dakika erken gitmesi için, fazla yolcu alabilmek için ne yazık ki onun hayallerini hiçe saydılar. Hatta onun hayatını hiçe saydılar."