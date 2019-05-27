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Otomotiv sektörünü heyecanlandıran okul

Türkiye'de otomotiv sektörünün duayenlerinden olan Ali Topçuoğlu'nun 8 yaşında çalışmaya başladığı sektörde kendi adına yaptırdığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi büyük heyecan uyandırdı.
 27 Mayıs 2019 21:34
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Otomotiv sektörünü heyecanlandıran okul

70 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Ali Topçuoğlu'nun Gaziantep'te yaptırdığı okul, otomotiv sektöründeki firmaların da büyük ilgisini ve desteğini görüyor. Otomotiv sektörünün kalifiye eleman sorununa çözüm bulmak amacıyla yaptırılan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, sektörünün önde gelen firmaları araç bağışında bulundu.

Otomobil firmalarından bağış

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak amacıyla Tofaş tarafından bir otomobil ve Ford Otosan tarafından da bir minibüs hediye edildi. Son olarak da Mercedes Benz A.Ş. tarafından okula öğrencilerin uygulamalı eğitiminde kullanılmak üzere bir tır bağışladı. Mercedes'in tırı geçtiğimiz günlerde okulda düzenlenen törenle teslim edildi. Otomotiv firmaları okulun öğretmenlerine, otomotiv fabrikalarında eğitim desteği de veriyor.

Otomotiv sektörüne adanmış ömür

1938 yılında Kilis'te doğan ve henüz 8 yaşındayken babasının otomotiv yedek parçası ve akaryakıt satılan dükkanında çırak olarak çalışmaya başlayan yardımsever iş adamı Ali Topçuoğlu, 70 yılı aşkın süreden beri otomotiv sektörüne hizmet veriyor. Gençlik yıllarından beri bir okul ve cami yaptırmayı hayal eden Ali Topçuoğlu'nun yaptırdığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, otomotiv sektörüne ara eleman yetiştiren en kapsamlı meslek lisesi olma özelliğini taşıyor. Gelecek yıl ilk mezunlarını verecek olan okulda Motorlu Araç Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ile Gıda Teknolojisi bölümleri bulunuyor.

Bine yakın öğrencisi olan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Motorlu Araç Teknolojileri Bölümü öğrencileri, otomotiv elektromekanik, otomotiv gövde ve otomotiv boya dallarıyla, otomotivlerde gövde, boya, mekanik, elektrik ve elektronik akşamların bakım ve onarımı alanında çağın gereklerine uygun, hem akademik hem de uygulamalı eğitim alıyor.

"Okul ve cami yaptırmak en büyük hayalimdi"

Otomotiv sektörünün gerek iş hacmi, gerekse de istihdama olan katkısı nedeniyle ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirten iş adamı Ali Topçuoğlu, "Türkiye genç bir nüfusa sahip. Otomotiv sektörünün de önü çok açık. Bizler otomotiv sektöründen geldik. 70 Yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe çalışıyorum. Ancak, sektörde ciddi anlamda yetişmiş ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorunun çözümüne katkı olması amacıyla bir meslek lisesi yaptırmaya karar verdim. Çok şükür üç yıl önce okulumuzda eğitim ve öğretim başladı. Bu okuldan mezun olacak öğrenciler, kollarında adeta bir altın bilezikle diploma alacaklar ve kolaylıkla iş bulabileceklerdir. Okul ve cami yaptırmak, 1960'lı yıllardan beri benim hayalimdi. Çok şükür yüce Allah ikisini de gerçekleştirmeyi bana nasip etti. Ayrıca annemiz İnayet Topçuoğlu adına da bir hastane yaptırdık" şeklinde konuştu.

"İşinizi severek yaparsanız yorulmazsınız"

Yardımsever iş adamı Ali Topçuoğlu, yaptırdığı liseyi ziyaret etti. Okul yöneticilerinden bilgi alan Topçuoğlu daha sonra sınıfları ve atölyeleri gezdi. Atölyelerde otomotiv parçaları üzerinde uygulamalı eğitim yapan öğrencilerle sohbet eden Ali Topçuoğlu, öğrencilere "Mesleki eğitim çok önemli. Türkiye'deki işsizler ordusunu başka türlü azaltamayız. Türkiye, önü açık bir ülkedir. Nüfusumuzun büyük bölümü gençtir. Gençlerin hepsinin ileriye dönük, elektrik elektronik ve dijital alanlarda iyi yetişmeleri gerekmektedir. Allah'a çok şükür bu alanda da yetenekli gençlerimiz, büyük potansiyelimiz var. Türkiye şu anda kalkınma döneminde en iyi yerde bulunan bir devlettir. Çevremizdeki ülkelere bakın, hepsi iç savaşla, sorunlarla boğuşuyor. Biz çok şükür iyi yerdeyiz. Avrupa bizden ileride. Dijital çağda. Fakat biz de bu genç nesille onların önüne geçeceğiz inşallah. Kesinlikle ben 'Yoruldum' kelimesini kullanmayı sevmem. Sizlere de 'yoruldum' kelimesini söylemeyi tavsiye etmem. Yorulmadan çalışacağız. İnsanlar işini severek yaparsa hiç yorulmazlar. Ben 82 yaşındayım ama daha yoruldum diye bir kelime kullanmadım. Siz de kullanmayın" tavsiyelerinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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