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Yasadışı bahisten servet kazanan çete çökertildi

ANTALYA merkezli üç ilde yasadışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.
 27 Mayıs 2019 21:37
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Yasadışı bahisten servet kazanan çete çökertildi

ANTALYA merkezli üç ilde yasadışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada küçük bir servet ele geçirilirken, yasadışı bahisten elde ettikleri parayla satın aldıkları 15 milyon değerindeki gayrimenkul ve araçlara tedbir konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya merkezli Mersin ve Bursa'da organize şekilde yasadışı bahis oynatıldığını belirledi. Yaklaşık 5 ay araştırma yapan polis, M.Z. liderliğinde 12 iddia bayinde yasadışı bahis oynatıldığını, bahisten elde edilen paranın her hafta nakit olarak elden M.Z.'ye teslim edildiğini tespit etti. Ekipler, M.Z.'nin yasadışı bahis suçundan elde edilen parayı aklamak için yakın akrabaları üzerine gayrimenkul satın aldığı, yine yasadışı bahis sitesinden elde edilen paralarla altın ve döviz aldığını da belirledi.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya, Mersin ve Bursa'da 21 Mayıs'ta 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 2'si polis memuru 30 kişi gözaltına alındı.

15 MİLYONLUK DAİRE ALMIŞLAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, yaklaşık 600 gram has altın, 393 bin 605 TL, 15 bin Euro, 9 bin 473 dolar, 4 bin 850 İngiliz Sterlini, 1350 ruble, 2500 Irak Dinarı, 1000 İran Riyali, çok sayıda ziynet eşyasına ile dijital materyal ve yasadışı bahis suçu ile ilgili bilgi ve belgeler ele geçirildi.

Yine yasadışı bahis suçundan elde edilen paralarla satın alındığı anlaşılan değeri yaklaşık 15 milyon TL tutarında olan 16 daire, 2 dublex daire, 4 işyeri, 5 arsa ve 4 araç ile isimleri tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yüklü miktarda paraya mahkeme kararı ile tedbir konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklandı.

DHA
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