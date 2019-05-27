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TCMB, piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi

Merkez Bankası 3 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.
 27 Mayıs 2019 21:41
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TCMB, piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

İhaleye 33 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
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