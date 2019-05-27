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İki otomotiv devi birleşiyor

Merkezi Fransa'da bulunan Renault, merkezi İtalya'da olan Fiat Chrysler'den yüzde 50-50 payla birleşmek için teklif aldı- Fiat Chrysler: - "Renault ile birleşme sonrası 8,7 milyon araç satışıyla dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi oluşacak"
 27 Mayıs 2019 21:44
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İki otomotiv devi birleşiyor

Otomobil sektörünün önde gelen üreticilerinden, merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault, merkezi İtalya'da olan Fiat Chrysler'den "birleşme teklifi" aldığını açıkladı.

Groupe Renault'tan yapılan açıklamada, Fiat Chrysler'in, Renault ile birleşmek için teklif götürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Groupe Renault, Fiat Chrysler Automobiles'dan (FCA), iki şirketin olası yüzde 50-50 payla birleşmesi için bir teklif aldığını teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Renault Yönetim Kurulu'nun bu sabah toplanarak teklifi değerlendireceği aktarılan açıklamada, toplantıdan sonra gerekli basın açıklamasının yapılacağı kaydedildi

Açıklamada, Renault'un 1898'den beri otomotiv üretimi yaptığı, geçen yıl 134 ülkede 3,9 milyon araç sattığı ve şirketin 36 üretim tesisi, 12 bin 700 satış noktası ve 180 binden fazla çalışanı olduğu bildirildi.

- "Birleşme sonucu hiçbir fabrika kapanmayacak"

Fiat Chrysler'dan yapılan açıklamada da Renault Grubu'na birleşme teklifi sunulduğu, ortaklıkta her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı belirtildi.

Ortaklıkta, dengeli bir yönetim yapısı ve yönetim kurulunun çoğunluğunun bağımsız olacağı vurgulanan açıklamada, Renault ile birleşme sonrası 8,7 milyon araç satışıyla dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisinin oluşacağı kaydedildi.

Açıklamada, birleşme sonucu hiçbir fabrikanın kapanmayacağı belirtilerek, birleşme ile oluşacak yeni şirketin hisselerinin Milan, Paris ve New York'ta işlem göreceği bildirildi.

Olası bileşme ile iki şirketin, zayıf noktalarını tamamlayarak elektrikli ve otonom araçları araştırma ve geliştirmenin yüksek maliyetini paylaşacağı belirtiliyor.

FCA, ABD başta olmak üzere Kuzey Amerika bölgesinde güçlü konumda bulunurken, Renault'un bu bölgede hiçbir şekilde varlık göstermemesi dikkati çekiyordu.

Her iki şirketin de Türkiye'de fabrikaları bulunuyor.

Renault, Fiat Chrysler'in birleşme teklifini değerlendirecek

Renault Yönetim Kurulu'nun, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) birleşme teklifini değerlendireceği bildirildi.

Merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault'nun yönetim kurulundan, Fiat Chrysler Automobiles'in birleşme teklifine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, yönetim kurulunun bugün FCA'nın iki şirketin yüzde 50-50 payla birleşmesi teklifini görüşmek için toplandığı hatırlatılarak, İtalyan şirketin dostane teklifinin dikkatlice incelendikten sonra, kurulun söz konusu teklifi değerlendirmeye almaya karar verdiği belirtildi.

Renault'nun hisseleri bugün TSİ 13.30 itibariyle yüzde 15,51 yükselişle 57,74 avrodan işlem görürken, Fiat Chrysler hisseleriyse yüzde 10,73 değer kazanarak 12,73 avroya yükseldi.

Anadolu Ajansı
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