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'Tüketici refahına 16,5 milyar lira katkı sağladık'

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak: - "Son 5 yılda toplam 44 kararımızın 16,5 milyar lira tüketici refahına katkısını gördük"
 27 Mayıs 2019 21:47
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'Tüketici refahına 16,5 milyar lira katkı sağladık'

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Son 5 yılda toplam 44 kararımızın 16,5 milyar lira tüketici refahına katkısını gördük." dedi.

Torlak, Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) mayıs ayı meclis toplantısına katılarak kurumunun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Geleneksel piyasalardan dijital ekonomiye çok hızlı ve yoğun bir geçiş yaşandığını aktaran Torlak, şöyle konuştu:

"Avrupa ve dünyada, yaklaşık yüzde 11-15 seviyesinde elektronik ticaretin toplam perakende ticaret hacmi içerisindeki payı. Türkiye'deki payı henüz 4,5-5'ler civarında ama çok hızlı bir büyümeyi de görebiliyoruz. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda 'Amazon' Türkiye faaliyetlerine başladı, 'Alibaba' Türkiye faaliyetleri kararını aldı. Muhtemeldir ki bunların tamamı ya da bir kısmı Orta Doğu operasyonlarını Türkiye üzerinden yürütecek. Türkiye'de işletmelerimize, teşebbüslerimize yeni bir alan ortaya çıkıyor. Yeni alanın kendine göre bir rekabet düzeni var, her rekabet düzeyinin de kendine göre rekabeti bozan, engelleyen farklı konuları var."

Torlak, bugünün dünyasında veriyi iyi kullanan, iyi organize eden ve iyi analiz eden teşebbüslerin daha başarılı olduğunu belirterek, dijital ekonominin kendi şartlarını oluşturduğu yeni rekabet dünyasına dikkati çekti.

Müşterilerin bıraktığı dijital ayak izlerini takip ederek değerlendiren firmaların çok farklı noktalara gidebileceğini aktaran Torlak, şunları kaydetti:

"Yazılımlar ve algoritmalar üzerinden pazarlama ve satış stratejilerini belirliyorlar. Bu rekabet hukuku açısından karşımıza acaba bu algoritmalar, yazılımlar konvansiyonel ya da geleneksel piyasalarda olmayan, yeni bir rekabeti engelleyen ya da bozan bir şekilde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Dünyada da bütün rekabet otoriteleri olduğu gibi biz de Türkiye rekabet otoritesi olarak tabiri caizse ev ödevimizi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Acaba bu dijital karteller rekabeti bozuyor mu ya da nasıl bozuyor, bu algoritmalar rekabeti engelleyecek, piyasaya girişleri engelleyecek ya da piyasadan gerekleri dışında çıkışlara sebebiyet verecek şekilde kullanılıyorlar mı kullanılmıyorlar mı? Tabii bu konuda ciddi anlamda kendi üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz."

Torlak, rekabet hukukunun bir ülkenin rekabet politikalarının önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin daha kapsamlı ve bütüncül rekabet politikası üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Rekabet Kurumunun yaklaşık 21,5 yıldır görevde olduğunu anımsatan Torlak, "Kurum olarak 2014 ile 2016 yılları arasında 26 adet karar alarak 10 milyar lira tüketici refahına katkı sağladık. 2017 ile 2018 yılları arasında 18 karar ile 6,5 milyar lira tüketici refahına katkı sağladık. Yani son 5 yılda toplam 44 kararımızın 16,5 milyar lira tüketici refahına katkısını gördük." şeklinde konuştu.

Torlak, Rekabet Kurumunun her türlü müracaata açık olduğunu ve başvuruların gizli yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasın ardından EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, günün anısına Torlak'a plaket verdi.

Anadolu Ajansı
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