Avrupa'dan Türk Profesöre liyakat madalyası

Avrupa Konseyi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalarla tanınan, İstanbul Sözleşmesi'nin denetim organı GREVIO'nun ilk başkanı Prof. Dr. Feride Acar'ı "Pro Merito" liyakat madalyasına layık gördü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Acar, uluslararası sivil toplum kuruluşu Apolitical'ın geçen yıl ilan ettiği listede, dünyanın en değerli 100 kadın hakları savunucusu arasında yer aldı.

Acar, Türkiye'nin 2012'de ilk imzasını attığı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin (İstanbul Sözleşmesi) denetim organı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu'nun (GREVIO) ilk başkanı olarak 2015'ten itibaren ülkeyi temsil ediyor.

GREVIO Başkanlığını iki dönemdir yürüten Acar, kadın hakları ve şiddetle mücadele konusunda yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Avrupa Konseyinin en saygın ödüllerinden "Pro Merito" liyakat madalyasına layık görüldü.

Acar'a ödülü, Avrupa Konseyi Demokrasi Genel Direktörü Snezana Samardzic-Markovic tarafından Fransa'nın Strazburg kentinde 23 Mayıs'ta düzenlenen törenle takdim edildi.

Törene, Avrupa, Latin Amerika, Afrika bölgeleri kadın hakları denetleme kurulları ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi temsilcileri ile İstanbul Sözleşmesi taraf ülkelerinin diplomatları katıldı.

- "Çok büyük onur kaynağı"

Prof. Dr. Feride Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kadınların insan hakları konusunda çalışan bir akademisyen olduğunu, CEDAW Komitesi üyeliği dahil kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi alanında uluslararası görevlerde bulunduğunu anlattı.

İstanbul Sözleşmesi'nin, getirdiği yeni standartlarla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması anlamında çok önemli bir aşama olarak kabul gördüğüne dikkati çeken Acar, GREVIO'nun da görevinin ilk 4 yılında sözleşmenin hızlı ve etkili biçimde hayata geçmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Acar, "İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanmasına katkıda bulunmaktan ve ilk 4 yılında GREVIO'nun başkanı olarak görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. Avrupa Konseyinin bu katkılarımı takdir ederek böyle değerli bir ödüle layık görmesi benim için çok büyük onur kaynağı oldu." dedi.

- Kadın hakları alanında 40 yıldır çalışıyor

Prof. Dr. Feride Acar, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü kadın hakları ve eşitlik çalışmalarıyla, Türkiye'yi uluslararası alanda pek çok kez temsil etti.

1994-2003'te ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve Yüksek Lisans Programı'nın kurucu başkanı olarak görev yapan Acar, kadın hakları konusundaki CEDAW, Pekin Eylem Platformu, CEDAW İhtiyari Protokolü, İstanbul Sözleşmesi gibi temel belgelerin müzakeresi, yazılması ve denetlenmesinde aktif rol aldı.

Toplam 16 yıl CEDAW Komitesi üyesi olan ve CEDAW Başkanlığı da yapan Acar, iki dönem yürüttüğü GREVIO Başkanlığı görevini gelecek ay sonunda devredecek.