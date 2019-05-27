Eşeği ile belediyeye geldi, memuru ayağına çağırdı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşlı bir şahıs eşeği ile geldiği belediyede, eşeğe inip binmek istemediğini belirterek belediyedeki yetkililerin yanına gelmesini istedi. Biri Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in makam şoförü diğeri de Fen İşleri Müdrülüğü'ne bağlı iki personel 78 yaşındaki yaşlı şahsın yanına gitti. Eşeğinden inmeden sorun ve isteklerini ileten yaşlı şahıs geldiği gibi eşeği ile yoluna devam etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Fuat Öndeş ve ekibi hizmette sınır tanımıyor. Göreve başladığı gün makam ve mevki için değil hizmet için bu yola çıktıklarını belirten Başkan Öndeş ve ekibi vatandaşa karşı tutum ve davranışları ile halkın takdirini topluyor.

Germencik ilçe merkezinde yaşayan Ali İhsan Eryılmaz isimli 78 yaşındaki şahıs Lozan caddesi üzerinden eşeği ile Germencik Belediyesi'nin önüne kadar geldi. İnsanların şaşkın bakışları önünde belediye önünde eşeğini durduran yaşlı şahıs belediye binasına doğru seslenerek "Oradan yetkili biri bana baksın" dedi. Bunun üzerine biri Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in makam şoförü Mahmut Karadağ diğeri de Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerinden odluğu öğrenilen Alper İnce yaşlı şahsın sorun ve taleplerini dikkatlice dinledi.

Yaşlı şahıs şehri merkezine yakın bölgede bulunan arazisi ile ilgili bir sorunu dile getirdikten sonra yeniden karakaçanı üzerinde yoluna devam etti. Germencik Belediyesi görevlilerinin hizmette sınır tanımayan davranışları ise İHA objektiflerine bu şekilde yansıdı.