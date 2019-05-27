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Kanserden ölen öğretmenin ailesi için yardım kampanyası

Kütahya'da görev süresi 5 yılı doldurmadığı için maaş bağlanamayan öğretmenin ailesine yardım amacıyla ülke genelinde kampanya başlatıldı
 27 Mayıs 2019 23:31
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Kanserden ölen öğretmenin ailesi için yardım kampanyası

Kütahya'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden öğretmenin ailesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yardım kampanyası başlatıldı.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda 3,5 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan evli ve 2 yaşında bir kızı olan İbrahim Arslan (27), yumuşak doku kanseri nedeniyle 9 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

Arslan'ın görev süresinin 5 yılı tamamlamaması nedeniyle eşi Hatice Betül Arslan'a maaş bağlanamadı.

Bunun üzerine ailenin yaşadığı maddi sıkıntının giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlattı.

Kampanya ülkedeki valiliklerin yanı sıra Kütahya'nın 12 ilçe kaymakamlığına ve tüm okullara dilekçe yoluyla iletildi. Ayrıca Arslan'ın ailesi için başlatılan seferberlik sosyal medyada da kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'ta başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Vefat eden öğretmen İbrahim Arslan'ın tedavi sürecinde ailenin maddi olarak darlık içine girdiğini belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"Hocamızın genç yaşta vefat etmesi bizi çok üzmüştür. Ailesi de tedavi sürecinde hem psikolojik hem de ekonomik yönden çok yıprandılar. Görev süresi 5 yılı tamamlanmadığı için de ailesine maaş bağlanamadı. Biz de müdürlük olarak ülke genelinde yardım kampanyası başlattık. Sosyal medyada da hızla yayılan kampanyaya vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Mübarek ramazan ayında tüm vatandaşlarımızı yardım yapmaya davet ediyorum."

Başyiğit, vatandaşların Halkbank Kütahya Şubesinin TR39 0001 2009 5270 0001 0771 56 hesabına yardımda bulunabileceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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