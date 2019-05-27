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Terörden temizlenen Şemdinli'yi kliple tanıttılar

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bazı kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve dengbejler, doğal güzellik ve tarihi yerlerin tanıtımı için hazırlanan klipte Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi
 27 Mayıs 2019 23:36
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Terörden temizlenen Şemdinli'yi kliple tanıttılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bazı kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve dengbejler, doğal güzellikler ve tarihi mekanları seslendirdikleri şarkıların yer aldığı kliple tanıttı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği kentte kaymakamlığın desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Kültür Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğince hazırlanan "İki Dilde Şemdinli Projesi" kapsamında klip hazırlandı.

Bazı kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve dengbejlerden oluşan 33 kişilik grup, Beyyurdu Barajı, Çatalca, Bağlar ve Boğazköy şelaleleri, tarihi Kayme Sarayı, Taş Köprü, Kara Kilisesi, kent merkezi, köy ve mezralarda çekilen klipte "sare" ve "gulı" adlı şarkıları Türkçe ve Kürtçe seslendirdi.

Yaklaşık bir ayda tamamlanan klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Klipte yer alan Çatalca Köyü Soğuksu Mezrası Ortaokulu Müdürü Başaran Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ilçedeki tarihi değerler ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Klipte 33 kişinin yer aldığını anlatan Dilek, şöyle dedi:

"Projemizde farklı branştaki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, yerel sanatçılarımız, kursiyerlerimiz ve kurum amirleri yer aldı. Projeyi bir ay içerisinde bitirdik. Bu projenin bize de katkı sunduğu şeyler oldu. Biz bu proje sayesinde ilçemizde daha önce görmediğimiz yerleri gördük hem de halen Doğu Anadolu'da dengbej kültürünü yaşatan ve yansıtan yerel sanatçıların olduğunu keşfettik."

Bu çalışmayı tanıtmak için dengbej gecesi düzenlediklerini aktaran Dilek, "Şemdinli'yi daha iyi tanıma ve görme fırsatı sağlamak amacıyla klibimizde köy ve mezralara da yer verdik." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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