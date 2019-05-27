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NTV sunucusu'ndan Yassıada açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarının yayınlanması sırasında ekranlarda sürekli yayın yapan gazetecilerin yaşayabileceği bir olay yaşandı. Haksever'in sözleri Erdoğan'ın açıklamalarının arka planında kazayla çok kısa süreliğine açık unutulan mikrofondan canlı yayına yansıdı. Gelen tepkiler üzerine Haksever bir açıklama yaptı.
 27 Mayıs 2019 23:46
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NTV sunucusu'ndan Yassıada açıklaması

NTV'nin bugün öğle bülteni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği haberin yayını sırasında, sunucu Oğuz Haksever'in sesi canlı yayına yansıdı.

Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever'in, Cumhurbaşkanı'nın Yaslı Ada açıklaması yayınlanırken "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun." dediği duyuldu. Sesin yayına aktarıldığının fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatıldı.

Mikrofon açık kalınca, Oğuz Haksever'in gafı ortaya çıktı

HAKSEVER'DEN AÇIKLAMA

"NTV bültenindeki Yassıada haberi sonrası Oğuz Haksever'den açıklama.

27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı "Yassıada değil, yaslı ada" cümlesini sarf ettiği sırada, "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi.


Mikrofon açık kalınca, Oğuz Haksever'in gafı ortaya çıktı

Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken ".okumuşsunuz" dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, "okumuşsun" diye yayına çıkmıştır.

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir.

Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum.

Saygılarımla

Oğuz Haksever"
Memurlar.Net
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