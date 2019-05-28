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Bakan Ersoy: 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nicelikli turistin yanında bundan sonra konsantrasyonumuzu nitelikli turiste vererek, yani konaklama dışı harcaması fazla olan, yüksek geliri grubu turisti hedefleyen yeni politikalar üreterek 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk." dedi.
 28 Mayıs 2019 00:26
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Bakan Ersoy: 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nicelikli turistin yanında bundan sonra konsantrasyonumuzu nitelikli turiste vererek, yani konaklama dışı harcaması fazla olan, yüksek geliri grubu turisti hedefleyen yeni politikalar üreterek 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk." dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen iftarına katılan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin daha yukarı çekildiğini belirterek, bakanlık olarak 2023'te 50 milyon turist ve 50 milyar dolar olan turizm gelir hedefini 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olarak revize ettiklerini anlattı.

Bu konuda daha önce niceliğin ön planda olduğunu kaydeden Ersoy, "Nicelikli turistin yanında bundan sonra konsantrasyonumuzu nitelikli turiste vererek, yani konaklama dışı harcaması fazla olan, yüksek geliri grubu turisti hedefleyen yeni politikalar üreterek 70 milyar dolarlık turizm gelirin hedefe koyduk." dedi.

Bu yolda en büyük destekçilerinin, en büyük stratejik partnerlerinin THY olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"İlk icraatımız da Türk Hava Yolları ile yaptığımız protokolle daha önce gündeme gelmiş olan ama yapılamamış olan Antalya, Dalaman, Bodrum, İzmir gibi turistik destinasyonlarımıza Business Class'la Türk Hava Yolları tarife seferlerinin 2019 Nisan ayı itibarıyla başlatılması. Nisan ayında uçuşlar başladı. Hedefimiz ilk etapta haftada 11 ülkeye 67 seferdi. Daha sonra bunu aşamalı bir şekilde artıracaktık ki o sıra maalesef 737-800 Max'lardan kaynaklanan bir 'ground' olayı var ama en azından THY verdiği sözü tutarak, mevcut taahhüt ettiği uçuşları nisan itibarıyla başlattı ve bu konuda bir ilki THY ile gerçekleştirmiş olduk."

THY'nin kendilerinin gurur olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"THY bizi dünyada temsil eden, açık ara en büyük, en kurumsallaşmış markamız, kıymeti ve değeri çok büyük. Tabii ki bu sizlerin emeği ve çabasıyla gerçekleşiyor. Türk Hava Yolları markası, Türkiye'nin de uluslararası arenada motivasyonunu yükseltiyor. Türk halkını gururlandırıyor ve bizim de daha büyük hedeflere koşmamız için en büyük motive kaynağımız oluyor. Bu açıdan Türk Hava Yolları'na hem teşekkür borçluyuz hem de elimizden gelen desteği yapmalıyız. Protokol dahilinde THY'nin yeni uçacağı destinasyonlarla ilgili hedef ülkelere bakanlık olarak çok yoğun bir tanıtım kampanyasıyla destek vermeye başladık. 2023'e kadar yapacağımız tanıtım kampanyalarının göbeğine Türk Hava Yolları'nı koyduk stratejik olarak. Zaten Türkiye'yi tanıttığımız zaman ve Turkish Airlines'i tanıttığınız zaman uçağın üstünde Turkish yazıyor. Zaten otomatikman THY'yi tanıttığımız zaman Türkiye'yi tanıtmış oluyoruz. Tanıtırken kaliteli hizmet standardında dünyanın sayılı markaları haline gelmiş olan, bize nitelik olarak çok ciddi marka değeri katan bir ürünle yola çıkmış oluyoruz. Her koşulda Türkiye için çok avantajlı bir kampanya oluyor, hem de verimlilik söz konusu oluyor. Çünkü turist sizin için bir yolcu sonuç olarak. Hem Türkiye turist kazanıyor hem de siz bunları taşıyarak yolcu kazanmış oluyor. Bu anlamda güzel bir iş birliği oldu."

Mehmet Nuri Ersoy, turizmin Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek, 70 milyar dolarlık hedefe ulaşılması durumunda hem Türkiye'nin cari işlemler açığının tamamen pozitife çevrilmiş olacağını hem de ekonomiye çok ciddi katkı kazandıracaklarını ifade etti.

Bu hedefleri THY ile birlikte yapacaklarını dile getiren Ersoy, "Dünyanın en çok noktasına uçan, direkt sefer düzenleyen en büyük havayolu Türk Hava Yolları. Hem Türkiye'nin hem de THY'nin marka değerini beraberce artırmış olacağız. Hem de Türk halkının refaha ulaşmasında, ileri seviyelere gelmesinde çok büyük bir emeğimiz olacak." dedi.

Bakan Ersoy, THY'nin gelişiminin ve zirveye oynama hırsının Türkiye'deki diğer kurumlara örnek olması temennisinde bulundu.

- "Avrupa'ya kırmızı kuyruk Business Class'lı uçaklar koyduk"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da Ersoy'un bakanlığa gelmesinden sonra ortak projeler yapmaya başladıklarını anlattı.

Aycı, "Özellikle genel müdür ve genel müdür yardımcılarımızla yaptığımız çalışmayla Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum ve Milas havalimanlarındaki turist akışını artırmak üzere Avrupa'ya kırmızı kuyruk Business Class'lı uçaklar koyduk. Bu konuda pozitif çalışmalarıyla bakanımızla birlikte oluşturduğumuz yeni tanıtım stratejisi THY'nin bu tanıtım stratejisinde önemli rol almasına dayalıydı. Bu konuda tanıtımda çok destek oldular. Sadece uçuşları oraya açmakla ve yatırım yapmakla kalmadık. Turizm bakanlığımız da oraya ciddi bir yatırım yaptı." diye konuştu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de 2018'i 1 milyar dolar karla tamamladıklarını aktararak, 2019 için de 1 milyar dolar kar hedefiyle yola çıktıklarını, çalışanların gayretiyle bu hedefe ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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