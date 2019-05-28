S-400'ler için Ayaş da inceleniyor
|28 Mayıs 2019 06:11
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Gelecek mi, ertelenecek mi, alınıp kurulmayacak mı ve daha nice sorulara rağmen Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 hava savunma sisteminin satın alınmasına ilişkin takvim işlemeye devam ediyor.
İlk olarak Temmuz'da teslim edileceği açıklanan S-400'lerin Rusya tarafından yapılan açıklamayla Haziran'a çekilmesi, Ankara'daki çalışmaları da hızlandırdı.
Eğitimler devam ediyor
Türkiye'nin satın alacağı 2 sistemde 4 bataryanın olacağı ve her bir bataryanın 9 adet fırlatma aracını kapsayan bir satın alma yapacağı, her sistemde 72 olmak üzere toplam 144 füzenin, yedek olarak ise 48 adet füzenin ülkemize geleceği öne sürülmüştü.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan bir grup asker, S-400 eğitimi için Rusya'ya gitmişti.
Bataryaların nereye konacağı netleşmedi
Türk askeri heyetinin Rusya'daki eğitimleri devam ederken, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir heyetin de 'bataryaların nereye konulabileceği' üzerindeki çalışmaları sürüyor.
Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, S-400'lerin Türkiye'nin farklı yerlerine
konuşlanması düşünülse de öncelikle bataryaların Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
Bataryalardan birinin başkente konuşlanmasına kesin gözüyle bakılırken, bu noktanın Akıncı Üssü olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu.
Askeri yetkililerin Akıncı'ya alternatif olarak farklı çalışmalar yaptıkları ve Ayaş ilçesinin de bu kapsamda öne çıktığı öğrenildi.
Ayaş, 910 metre yükseklikle Ankara'nın en yüksek ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlçede bulunan Doğatepe bölgesinin S-400 bataryalarının konuşlanması için incelendiği ve konuyla ilgili raporun önümüzdeki günlerde tamamlanacağı kaydedildi.
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