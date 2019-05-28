Dijital alemin yaşam koçu: SEO

Geleceğin mesleği olarak gösterilen ancak hakkında çok az şey bildiğimiz SEO'luk, aylık 10 bin lirayı bulan kazancı ile dikkat çekiyor. CEO ile karıştırmayın. İngilizce bir kelime olan SEO'nun (Search Engine Optimization) açılımı ülkemizde 'arama motoru optimizasyonu' olarak geçiyor. Bir bakıma, dijital alemdeki yaşam koçunuz.

İNTERNET SİTENİZİ YÖNETİYOR

Peki nedir bu iş? En basit anlatımıyla onlar, internet sitelerini yönetip, ilgilisine danışmanlık yapıyor. İstekleriniz doğrultusunda web adresinizden en iyi performansı sağlamanız ve hedef kitleye ulaşmanız için çalışıyorlar. Malumunuz artık internet siteleri, firmalar için 24 saat açık dükkan durumunda. Oradaki görseller ve sunulan hizmet kalitesi işletmenizin kurumsallığını gösteriyor. Olaya sadece şirketler açısından da bakmayın, sosyal medya hesabı veya blogu olmayana kız verilmeyen bir dönemden geçiyoruz. Hal böyle olunca, herkesin site kurduğu ve yüz binlerce benzer içeriğin bulunduğu sanal alemde sıyrılıp dikkat çekmeniz hatta fenomen olmanız zor. İşte SEO'lar kitlelere ulaşmanıza yardımcı oluyor. Alan adı, hosting'i temin ettiniz, sonrasında siteyi de kurdunuz diyelim. Yani artık nur topu gibi bir web siteniz olsa da, arama motorunda görünmek için ilan vermeniz gerekli.

EN İYİ PERFORMANSI VADEDEN DANIŞMAN

'Parasıyla değil mi kardeşim' demek yetmiyor çünkü doğru kelimeleri kullanmazsanız yine de üst sıralarda yer bulamazsınız. Blogunuzda gezi yazısı yazdığınızı düşünelim, 'İtalya'da gidilecek yerler', 'Karadeniz turu', gibi bazı kelimeleri girmelisiniz ki vatandaş arama yaptığında size ulaşabilsin. Anlayacağınız çoğumuzun aklının ermediği kafa karıştıran mobil dünyada kendinize bir danışman tutuyorsunuz. Kimi internet sitenizi kurarken, kimi de halihazırda var olandan en iyi verimi sağlamanız için size yardımcı oluyor. Web kullanımı, içeriği, resim, video, varsa takipçi sayısı artırımı, satışları yükseltme taktikleri gibi dijital dünyaya ait reçete sunuyorlar. Siz de kabul ederseniz süreç başlıyor.



AYDA 10 BİN LİRADAN FAZLA KAZANÇ MÜMKÜN

Maliyet, talebinize ve işin profesyonelliğine göre binlerce lirayı buluyor hatta aşıyor. Örneğin tek sayfalı basit bir sitenin yönetimi aylık ortalama 500 lira. 150 liraya da iş yaptırabilir, istek listeniz arttıkça bin liraya kadar fatura ile karşılaşabilirsiniz. KOBİ şirket sayfaları 2 bin ila 5 bin arasında değişirken, tam kapasite projelerde 10 bin lirayı buluyor. Bir holding için verilecek hizmetin ederinin kat be kat olduğunu söyleyelim. Piyasadan öğrendiğimize göre, SEO'lar arasında iyi referansa sahip olanlar, ayda 10 ila 20 hesaba birden danışmanlık yapabiliyor. Ufak tefek ücretleri toplayınca aylık, 10 bin lirayı geçiyor. Bazen de söz konusu uzmanlar aynı parayı tek bir işten bile alabiliyor. Tabi ki kurumsal rakamlardan bahsediyoruz, işin bir de diğer yanı var.



Orhan Orhun Ünal