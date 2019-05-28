Binali Yıldırım: Yaptık yine yaparız

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul seçim sloganı belirlendi. Dün AK Partililer tarafından 'Ne dediysek yaptık, yine yaparız' sloganı sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.

NE SÖYLEDİYSEK YAPTIK

Yıldırım da kendi hesabından, "Yola çıktığımız ilk günden beri gayemiz millet, işimiz millet, gücümüz millet oldu. Hayal edilemeyenleri gerçekleştirdik. İmkansız olan biraz zamanımızı aldı. Bu millet için ne söylediysek yaptık. Bu şehir için de hayal edilen neyse yine biz yaparız" dedi.

MİLLETE GÖRE İSTİKAMET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "AK Parti olarak her zaman önce millet diyerek milletimizin beklentilerini öncellik kabul ettik ve istikametimizi ona göre belirledik. 23 Haziran'dan sonra da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım'ın başkanlığında milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK YATIRIMI ALDI

Söz konusu slogan şehre 17 yılda yapılan hizmetler hatırlatılarak pekiştirilecek. Hem tarihi hem de stratejik konumu nedeniyle dünyanın mega kentlerinden biri olan İstanbul tarihindeki en büyük yatırımı 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde kavuştu. Eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, teknolojiye kadar pek çok yatırımın bu dönemde hayata geçirildiği alanda anlatılacak.

AK Parti döneminde 303.84 milyar TL yatırım yapıldığı vurgulanarak hayata geçirilen İstanbul Havalimanı'ndan Marmaray'a Çamlıca Camisi'nden köprülere mega projelere değinilecek. Projelerin hızla gerçekleşmesinde iktidar ile yerel yönetim arasındaki uyumun katkısının altı çizilecek.

17 YILDA NE KADAR YATIRIM YAPILDI

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı süresince, ulaştırma ve haberleşmeye 94,41 milyar, eğitime 7,4 milyar, sağlığa 6,7 milyar, adalete 1,58 milyar, enerjiye 12,5 milyar, çevre ve şehirciliğe 2,7 milyar, TOKİ'ye 49 milyar, tarım ve ormancılığa 7,83 milyar, aile çalışma ve sosyal hizmetlere 58,23 milyar, gençlik ve spora 8,16 milyar, bilim- sanayi ve teknolojiye 7.1 milyar, kültür-turizme 655 milyon, vakıflara 750 milyon yatırım gerçekleştirildiği ifade edilecek.

Sandıktan çıkan oylar buharlaştı

Sandık kurullarında kanuna uymayan görevlilerin atandığını hatırlatan Binali Yıldırım, bunun sonucunda da İstanbul'da sandıkta çıkan oyların sakatlandığını söyledi. Yıldırım, hem kendilerinin hem de İstanbulluların mağdur olduğuna vurgu yaparak, 23 Haziran'da şaibeye yer bırakmadan seçimleri almaları için teşkilat mensuplarından söz aldı. Mahalle başkanlarından mahallelerinde sandığa gitmeyenleri ikna etmelerini de isteyen Yıldırım, söz konusu olanın İstanbul'un, herkesin ortak geleceği olduğunu kaydetti.

Bir mağdur varsa benim

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Eğer yüzde 90'ını saydırsaydık seçimin tekrarına gerek kalmayacaktı. CHP, bunu bildiği için ısrarla ve şiddetle karşı çıktı. Bizim de artık seçimlerin yenilenmesine müracaat etmekten başka çaremiz kalmadı. CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı. Kim mağdur etti bizi? İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları mağdur etti" dedi. Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Mahalle Başkanları İftar Programı öncesinde davetlilere seslendi. Yıldırım, şöyle devam etti: "İstanbul seçimini tamamlayamadık. Yaşanan olayları tekrar anlatacak değilim. Eğer bu seçimde oylar yeniden sayılabilseydi, CHP buna imkan verseydi, İstanbulluları tekrar 23 Haziran'da zahmete sokup sandığa götürmeyecektik. Bildiğiniz gibi teşkilatımız bütün gücüyle gayret etti. Seçimler için çok çalıştı ancak İstanbulluların sandıkta verdiği oylar sayılırken buharlaştı. İç ettiler. Bunun üzerine yeniden sayılmasını çok arzu ettik. Sadece yüzde 10'unu saydırdık. Bu sayımda fark 29 binden 13 bin 729'a geriledi. Yarıdan fazla götürülen oylarımızı geri getirdik."

Fazlı Şahan