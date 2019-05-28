e-siyanüre denetim şart

Siyanürle intihar ve ölümlerin ardından, bu kimyasalın internetten kontrolsüz satışı tartışmaya açıldı. Türkiye'de yasaklı olmayan siyanürün satışında "yetki belgesi" gerekiyor. Ayrıca "Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" gereği kimyasal maddelerin dağıtım kanallarının her birinin ve son kullanıcısının tespit edilmesi ve suiistimalin önlenmesi amaçlanıyor. Ancak yönetmeliğe kimse uymuyor.

28 TL'YE SİYANÜR

İnternet arama motoruna "siyanür satışı" yazdığımızda binlerce sonuçla karşılaşıyoruz. Biz de kurumsal olan e-ticaret sitesinden 28,49 TL'ye 100 gr siyanür alıyoruz. 2 iş günü içerisinde kargo paketinin içerisinde elimize ulaşıyor. Üstelik internet sitesinde, "bu madde tetkik, teşhis ve analiz için laboratuvar ortamında kullanılır, başka amaçlarla kullanılamaz" yazan uyarıya rağmen hiçbir koruma kabı olmadan plastik bir paketin içerisinde geliyor.

BENZİN ALMAK DAHA ZOR

Yeni Şafak'a konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Nasıl ki bazı uyuşturucu ve ilaçlar yeşil reçeteyle, silahlar ruhsatla veriliyorsa, tehlikeli maddelerin satışı da aynı olmalı. Benzin siyanürden daha az tehlikeli. Tüketicinin sadece yangın çıkarma ihtimali olmasına rağmen bazı prosedürler isteniyor. Ancak bu şekilde benzin verilebiliyor. Ama siyanür elde etmek benzin satın almaktan daha kolay. Acilen önlem alınmalı" dedi.



Ayşe Mine Alioğlu