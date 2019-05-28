YSK'dan AK Parti'nin itirazına ret

YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri konusunda AK Parti ile CHP arasında, Maltepe ilçesindeki seçim merkezinin belirlenmesi konusunda hukuk savaşı yaşandı. AK Parti geçtiğimiz günlerde Maltepe 1'inci ilçe seçim kuruluna başvurarak, 31 Mart'ta seçimlerinde büyük tartışmaların yaşandığı ve günler süren oy sayımının yapıldığı CHP'li Maltepe belediyesine bağlı Türkan Saylan Kültür Merkezinin, 23 Haziran'da kullanılmaması için ilçe seçim kuruluna başvurdu. AK Parti başvuru dilekçesinde, bu merkezin konum olarak terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı Gülsuyu mahallesine çok yakın olması nedeniyle hem sandık güvenliği, hem de seçimde görev yapacak şahısların güvenliğinin sağlanamayacağına dikkat çekildi. AK Parti'nin dilekçesinde, bu merkezin CHP'nin 'Seçim bürosu' olarak kullandığına dikkat çekilerek, 'tarafsızlık konusunda derin kaygı' oluştuğu da dile getirilmişti. Dilekçede "Belediyeye ait birçok müdürlüğün merkezinin burası olduğu başkan yardımcısı Canan Döner ve başkan Ali Kılıç'ın makam odalarının bu yerde bulunduğu belediyeye ait 15 misafirhane otel odasının da bu yerde olduğu göz önünde bulundurulduğunda tarafsızlık ilkesi gereği Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin seçim merkezi olmaması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir" görüşlerine yer verildi. Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da bu talep üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünün de görüşünü alarak seçim merkezi olarak Müzahir Sille Spor Kompleksinin kullanılmasına karar verdi.

İZİN OLMADAN GİRİŞ YOK

CHP bu kararın ardından İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurarak, 23 Haziran seçimlerinde yeniden Türkan Saylan Kültür Merkezinin kullanılmasını talep etti. İl seçim kurulu, CHP'nin başvurusu üzerine ilçe seçim kurulunun kararını kaldırarak, seçim merkezi olarak yeniden Türkan Saylan Kültür Merkezini belirledi. İl Seçim kurulunun kararında, "Seçim sonuçları alınıncaya kadar Türkan Saylan Kültür Merkezindeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alınmasına, ayrıca bu binada bulunan, Maltepe belediye başkanının ikinci makam odasının, başkan yardımcılarının makam odasının ve buna bağlı birimlerin, otel olarak kullanılan kısımlardaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. İl seçim kurulu, bu süre içinde Maltepe belediye başkanı dahil hiç kimsenin, ilçe seçim kurullarının izni olmadan binaya giremeyeceğine de hükmetti. 23 Haziran seçim sonuçları alınıncaya kadar bu binada sadece ilçe seçim kurulları tarafından gerekli görülen temizlik ve teknik işler yürütülmesi kararı da alındı.

YSK NOKTAYI KOYDU

Öte yandan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı karara karşı YSK'ya başvurdu ve Türkan Saylan Kültür Merkezinin 'Seçim merkezi' olarak kullanılmaya devam edilmesi kararının iptal edilmesini istedi. Ancak YSK, AK Parti'nin bu başvurusunu reddetti. İstanbul il seçim kurulunun kararının geçerli olacağını belirtti.

MALTEPE'DE NE OLMUŞTU?

31 Mart seçimlerinden sonra, AK Parti ve MHP Maltepe ilçesindeki oyların yeniden sayılması için itiraz başvurusunda bulunmuştu. Bu itiraz süreci, AK Parti ve CHP arasında bir hukuk savaşı yaşanmasına neden olmuştu. İlçe seçim kurullarının aldığı kararlar, il seçim kurulundan dönmüş, konu YSK'nın gündemine kadar gelmişti. YSK gelen başvuruları değerlendirdikten sonra Maltepe'deki bin 89 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Bu tarihten itibaren, Maltepe'de bu kez sayım usulüne yönelik itirazlar ve sayım usulü ile ilgili alınan kararlar nedeniyle yeniden sayım işlemleri günler almıştı. Türkan Saylan Kültür Merkezinde, siyasi parti temsilcileri günlerce nöbet tutmuş, partililer arasında gerginlik yaşanmış ve olaylara çevik kuvvet müdahale etmek zorunda kalmıştı. Oyları sayacak sandık kurullarının sayısı ile ilgili de tartışmalar yaşanmıştı. Tüm bu tartışmalar arasındaki Maltepe'deki oyların yeniden sayımı 17 günde tamamlanabilmişti. Bin 89 sandıktaki oyların sayılmasından sonra, buna ilişkin tutanaklar 17 Nisan'da İl Seçim Kuruluna gönderilmişti.

YSK'ya mürekkep başvurusu

Oyların bekletildiği spor salonunda çuvalların üzerine yatarak fotoğraf çektirirken hafızalara kazınan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Tanal "tercih" veya "evet" yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için başvurdu.