'Bu yüz benim yüzüm değil, toplumun yüzü'
|28 Mayıs 2019 07:51
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"PSİKOLOJİ OKUMAK İSTİYORDUM"
Kadın hakları gruplarının sosyal medyada yürüttüğü kampanya sayesinde saldırı, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Uluslararası haber ajansı EPA'dan Sedat Suna, taburcu olarak evine dönen Özek'in bir gününe tanık oldu. Üniversitede psikoloji okumak istediğini söyleyen Özek, yaşadıklarından sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Özek, yaşadıklarını ise "Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu, toplumumuzun utancının yüzü" diye özetledi.
DERSHANEDEN EVİNE DÖNÜYORDU
Dershaneden evine döndüğü sırada Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atan kişinin olay yerinden kaçtığına ilişkin haberler, sosyal medyada büyük yankı buldu. Berfin Özek'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen saldırgan Ozan Çeltik olaydan kısa süre sonra yakalanıp tutuklandı. Onun Berfin'in yüzüne attığı sülfürik asit ise bir genç kızın yüzünün büyük kısmının yanmasına, sağ gözünü kaybetmesine, diğer gözünde ise kısmi görme kaybına neden oldu.
KADIN PLATFORMU HAREKETE GEÇTİ
Dört ay boyunca bir hastanede tedavi gören genç kadının hikayesini duyurmak için İskenderun Kadın Platformu'nun önceliğinde sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Kadın hakları grupları, Özek'in yüzüne estetik ameliyat yapılması için gerek masrafların karşılanması amacıyla maddi destek çağrısında bulundu. Son olarak ise Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Berfin'in Ramazan Bayramı'ndan sonra Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınacağını bildirdi.
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