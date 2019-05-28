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Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın yönetim kurulu belirlendi

Halk, Vakıf ve Ziraat Bankası'nın yönetim kurulları belirlendi. KAP'a yapılan açıklamalara göre; Ziraat Bankası'nda Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez, Halkbank'ta Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak, Vakıfbank'ta ise Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih ve Şahap Kavcıoğlu'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildi
 28 Mayıs 2019 08:11
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Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın yönetim kurulu belirlendi

Ziraat, Halk ve Vakıfbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulu seçimlerine ilişkin ayrı ayrı açıklama yapıldı.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası tarafından KAP'a yapılan açıklamada bankanın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Dr Ahmet Genç, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Mahmut Kaçar, Feyzi Çutur'un görevlerine devam etmelerine, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildiği bildirildi.

HALKBANK

Bankadan yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda bankanın olağan genel kurul toplantısında Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Osman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Maksut Serim ve Sadık Tıltak'ın yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmesine, Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.

VAKIFBANK

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, bankanın olağan genel kurul toplantısında Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih, Şahap Kavcıoğlu, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek'in, Sadık Yakut ve Cemil Ragıp Ertem'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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