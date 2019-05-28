CHP: Yeni askerlik sistemi beka sorunu yaşatacak
TBMM'de görüşülen yeni askerlik sistemi, yürürlüğe girdiği esnada 130 bin mehmetçik eve dönecek düzenleme, Savunma Komisyonu raporundan geçti. Komisyon'un CHP'li üyeleri muhalefet şerhi koydu
|28 Mayıs 2019 08:30
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TBMM'de görüşülen yeni askerlik sistemi, yürürlüğe girdiği esnada 130 bin mehmetçik eve dönecek düzenleme, Savunma Komisyonu raporundan geçti. Komisyon'un CHP'li üyeleri muhalefet şerhi koydu.
CHP muhalefetinde: Uygulama özü itibariyle doğrudur ancak, 12 ay zorunlu olarak uygulanan er ve erbaş sisteminde, mevcut ihtiyaç karşılanmamasına rağmen, mevcut askerliği 6 aya düşürülmesi ve bedelli askerliğin etkisiyle zaafiyet yaratacak seviyeye düşebilecek, vazifede devamlılık sağlanamayacak, bu da beka sorunu yaratabilecektir, denildi.
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