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CHP: Yeni askerlik sistemi beka sorunu yaşatacak

TBMM'de görüşülen yeni askerlik sistemi, yürürlüğe girdiği esnada 130 bin mehmetçik eve dönecek düzenleme, Savunma Komisyonu raporundan geçti. Komisyon'un CHP'li üyeleri muhalefet şerhi koydu
 28 Mayıs 2019 08:30
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CHP: Yeni askerlik sistemi beka sorunu yaşatacak

TBMM'de görüşülen yeni askerlik sistemi, yürürlüğe girdiği esnada 130 bin mehmetçik eve dönecek düzenleme, Savunma Komisyonu raporundan geçti. Komisyon'un CHP'li üyeleri muhalefet şerhi koydu.

CHP muhalefetinde: Uygulama özü itibariyle doğrudur ancak, 12 ay zorunlu olarak uygulanan er ve erbaş sisteminde, mevcut ihtiyaç karşılanmamasına rağmen, mevcut askerliği 6 aya düşürülmesi ve bedelli askerliğin etkisiyle zaafiyet yaratacak seviyeye düşebilecek, vazifede devamlılık sağlanamayacak, bu da beka sorunu yaratabilecektir, denildi.

Memurlar.Net
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