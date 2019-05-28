Gökova Körfezi'nde korkutan deprem!
Son dakika haberine göre Gökova Körfezi'nde saat 08.27'de 46 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı. Birçok yerde hissedilen depremin kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi
|28 Mayıs 2019 08:43
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