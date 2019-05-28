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Demet Akalın'ın şikayeti üzerine icra memuruna 10 yıl hapis istendi

Demet Akalın'ın, eşyalarına kasten zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu icra memuru hakkında dava açıldı. Memur, görevi kötüye kullanma suçundan, 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza'da yargılanacak
 28 Mayıs 2019 08:58
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Demet Akalın'ın şikayeti üzerine icra memuruna 10 yıl hapis istendi

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen memuru, "Haksız ve hukuka aykırı haciz yapıldı" diyerek savcılığa şikayet etmişti. Yavuz N. adlı icra memuruyla ilgili soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

'ZARAR VERMEDİM'

Memur Yavuz N. verdiği ifadede, "Eşyalara kasten zarar vermedim, evin Akalın'a ait olduğunu o anda öğrendim" dedi. Ancak memur hakkında, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açıldı. Memur, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

DİLEK YAMAN

Sabah
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