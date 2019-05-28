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Kentsel dönüşümde gönüllü dönüşüm başlıyor

İstanbul'un dönüşümü için kolları sıvayan özel ekip çalışmaları tamamladı. İlk belirlemelere göre 50 bin konutluk gönüllü dönüşümün startı verilecek
 28 Mayıs 2019 09:11
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Kentsel dönüşümde gönüllü dönüşüm başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan, SABAH'ın da geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği İstanbul'un dönüşümü için kolları sıvayan özel ekip, çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Dün Kartal'da yıkılan binaların inşaatını ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'da ilk etapta 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü başlatacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, "19 Mayıs'ta süresi dolan genelge kapsamında belediyelerimize riskli alanların bildirilmesi talimatını vermiştik ve süremiz doldu. Yakın zamanda da İstanbul'a ilişkin eylem planımızı hazırlayacağız. Eylem planı içerisinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planını da biz bakanlık olarak, TOKİ eliyle yapıyor olacağız. 50 bin konuta aynı anda başlamak suretiyle yaraya merhem uygulayacağız" dedi.

Bakan Kurum "Süresinde bitmeyen projede fesih hakkı getireceğiz"

TEK TARAFLI FESİH GELİYOR

Bakan Kurum kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşa veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Kurum, "Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış fakat müteahhit taahhüdünü yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz" diye konuştu.

FİKİRTEPE'DEKİ METRUK BİNALAR YIKILACAK

Kentsel dönüşümün pilot bölgesi Fikirtepe'ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el attı. Bakan Murat Kurum dün Fikirtepe'deki mağdurlarla buluştu. Fikirtepe'de ne kadar metruk bina varsa, yıkımı için valiliğe talimat verdiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu: "Fikirtepe'de 61 adamız var 16'sında inşaatlar devam ediyor. Burada vatandaşlarımıza, yüklenicilerimize kira desteği vererek inşaatlarımızın hızlanmasına destek olacağız. Diğer taraftan bazı sözleşmelerimiz var ki müteahhitlerimiz bu sözleşmeleri, bu şartlarda yapamayacaklarını ifade ediyorlar. Aynı şekilde vatandaşlarımız da müteahhitlerimizin sözleşmeden kaynaklı yüklenimlerini yerine getirmediklerinden dolayı sözleşmelerin feshini istiyorlar." Bakan Kurum sözleşmeler feshedildikten sonra da bakanlık olarak sahada olacaklarını söyledi.
Sabah
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