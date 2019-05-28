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Öldürülen 2 teröristten biri turuncu kategoride

Siirt'in Tillo ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi
 28 Mayıs 2019 09:31
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Öldürülen 2 teröristten biri turuncu kategoride

Siirt'in Tillo ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilcesi Çınarlısu koyu kırsalında, Il Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Resit Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan sozde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'in olduğu tespit edildi.
Anadolu Ajansı
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