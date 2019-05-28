Eyüp Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı
Eyüp Güzeltepe metro inşaatında yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
|28 Mayıs 2019 09:37
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