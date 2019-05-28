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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 28 Mayıs 2019 09:38
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0680 6,0690
Avro 6,7900 6,7910
Sterlin 7,6760 7,7140
ANKARA
ABD Doları 6,0250 6,0850
Avro 6,7350 6,8050
Sterlin 7,6000 7,7530

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık artışa gitmesi sonucu 6,0305 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, buradan gelen alımlarla toparlansa da günü yüzde 0,4 düşüşle 6,0607'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 6,0770 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,7950, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,6960 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1180, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2673 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Analıstler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini belirterek, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Anadolu Ajansı
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