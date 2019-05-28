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Üniversite sağlık kurulu raporu şartını ilandan kaldırdı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan gereksiz yere istenilen sağlık kurulu raporu şartını ilandan çıkarttı !
 28 Mayıs 2019 09:50
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Üniversite sağlık kurulu raporu şartını ilandan kaldırdı

Hatırlayacağınız üzere, 24 Mayıs 2019 tarihli haberimizde; 17 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından verilen Araştırma Görevlisi kadrosu ilanına müracaat edecek adaylardan; "Sağlık Kurulu (Heyet) (Kamu veya özel, tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.) Raporu" istendiği, ilgili mevzuatı gereği üniversitenin araştırma görevlisi kadrosu sınavına girecek adayların dahi henüz belli olamadığı bir süreçte tüm adayları sağlık kurulu raporu aldırmaya zorlayarak kişilere maddi bir külfet yaratmanın kırtasiyecilikten başka bir şey olmadığı, bu çerçevede ilanda sağlık kurulu raporu istendiğine dair ifadenin Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden İPTAL EDİLMESİ gerektiğine dikkat çekmiştik.

Üniversite yönetimi eleştirimizi yerinde bularak adayların yapacakları başvurularda "Sağlık Kurulu (Heyet) (Kamu veya özel, tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.) Raporu" belgesi şartını 28 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme metni ile ilandan kaldırmıştır.

İşte düzeltme ilanı:

Memurlar.Net
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