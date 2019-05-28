Binali Yıldırım: Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız
Binali Yıldırım: Motorsikletli araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bedava olacak. Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak
|28 Mayıs 2019 09:44
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Binali Yıldırım, İstanbul ile ilgili müjdelerini Fox TV de açıkladı.
Motorsikletli araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bedava olacak
Sulama sistemini gözden geçireceğiz.
Motorsiklet park yeri yok , özel park yerleri yapılacak
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak
Ayrıca sosyal destek alan 80 bin ailelerin doğalgaz faturalarının 50 TL sini biz karşılayacağız
Üniversiteye hazırlananlar da öğrenci indiriminden yararlanacak
Gençler büyükşehir ve ilçe beeldiyelerinin spor tesislerinden ücretsiz yararlanacak
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