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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 554,11 puan artışla 86.099,52 seviyesine yükseldi
 28 Mayıs 2019 10:06
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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 86.099,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 554,11 puan ve yüzde 0,65 artışla 86.099,52 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile bilişim oldu.

Borsa İstanbul'da, 2 günlük yükselişin ardından dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, buna bağlı olarak yüzde 0,61 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 85.545,40 puandan tamamladı.

Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesi ile standart fonların yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, bu düzenleme ile 31 Temmuz'a kadar BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim ve katılım endekslerindeki paylarda fon alımlarının görülebileceğini ifade etti.

Fon büyüklükleri ve portföy dağılımına bakıldığında 500 milyon lira civarında olması beklenen pay piyasaları alımlarının BIST 100 endeksini destekleyebileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise veri gündemi ile jeopolitik ve ticaret savaşı konularında gelebilecek haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 87.200 ve 88.500'ün yeni hedefler olduğunu, 84.900'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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