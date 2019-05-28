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Prof. Dr. Mardinoğlu TÜSEB Başkanı oldu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na mühendis bilim insanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu getirildi- TÜSEB Genel Sekreterliğini ise dünyanın en iyi nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Prof. Dr. Hasan Türkez yürütecek- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "TÜSEB yönetimine getirilen iki değerli bilim insanının, Bakanlığımızın bu vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum"- "Yerli ve milli üretim hedeflerimizle, inovasyon ve yeni molekül çalışmalarımızla Türkiye'yi sağlıkta küresel rekabetin önemli bir aktörü haline getireceğiz"
 28 Mayıs 2019 10:07
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Prof. Dr. Mardinoğlu TÜSEB Başkanı oldu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) Elektrik ve Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Adil Mardinoğlu getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından TÜSEB Başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Mardinoğlu'nun, enstitünün İstanbul yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladığı belirtildi.

Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin katıldığı ifade edilen açıklamada, TÜSEB Başkanı olarak görevlendirilen Elektrik ve Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Adil Mardinoğlu'nun, yurt dışında ilaç teknolojileri konusunda çalıştığı aktarıldı.

TÜSEB Genel Sekreterliğine ise dünyanın en iyi nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Prof. Dr. Hasan Türkez'in getirildiği bildirildi.

Açıklamada, sağlık bilimi ve teknolojisi alanında araştırma yapmak ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 2015'te kurulan TÜSEB'in, Bakanlığın "yerlileşme ve millileşme" vizyonunda en önemli yapı taşlarından biri olduğuna işaret edildi.

Bu hedef doğrultusunda TÜSEB'in başkanlığına uzun yıllardır yurt dışında moleküler biyoloji ve ilaç geliştirme alanında çalışan Mardinoğlu'nun getirildiği belirtildi.

- "Türkiye, sağlıkta küresel rekabetin önemli aktörü olacak"

Açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tebrik mesajına da yer verildi.

Mesajında, ilaç, aşı ve tıbbi cihazın, yerlileşme ve millileşmede en büyük stratejik hedeflerden biri olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"TÜSEB yönetimine getirilen iki değerli bilim insanının, Bakanlığımızın bu vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık alanındaki tüm stratejik ürünlerde ülkemiz sadece kendine yeter olmakla yetinmeyecek, bölgesinin araştırma, geliştirme ve üretim merkezi de olma hedefini sürdürecektir. Yerli ve milli üretim hedeflerimizle, inovasyon ve yeni molekül çalışmalarımızla Türkiye'yi sağlıkta küresel rekabetin önemli bir aktörü haline getireceğiz. Bunun için gerekli teşvikleri de TÜSEB eliyle sağlama kararlılığındayız.

Kamu ve özel kurumlarla ortaklıklar yaparak, araştırmacılara bilimsel ortam sağlayarak bilimsel araştırmaları yürütecek ve koordine edecek olan TÜSEB'in yeni yönetiminin bu hedefte gece gündüz çalışacağına inancım tamdır. Bu görevlendirmelerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

- Özgeçmişler

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Mardinoğlu, doktora derecesini ise manyetik ilaç hedefleme uygulamaları alanında İrlanda'daki Waterford Institute of Technology'den aldı.

İrlanda, İsveç ve İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinde ilaç teknolojileri konusunda çalışan Mardinoğlu, son olarak King's College London ve KTH-Royal Institute of Technology'de hücre çalışma prensiplerini ve hastalık mekanizmalarını inceleyen bir araştırma ekibine liderlik ediyordu.

Mardinoğlu laboratuvarında kronik hastalıklar (şeker hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı), kanser ve nörodejeneratif hastalıklar için yenilikçi ilaç ve erken tanı sistemleri üzerinde çalışıyordu.

TÜSEB'in yeni Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu.

Türkez, ilk doktorasını aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü'nde genetik alanında, ikinci doktorasını ise İtalya Chieti-Pescara Üniversitesi'nde ilaç teknolojisi alanında tamamladı. 2018'de Webometrics tarafından dünyanın en iyi nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Türkez, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde görev yapan iki farklı komiteye toksikoloji ve epidemiyoloji uzmanı olarak seçildi.

Türkez, başlıca nanoteknoloji temelli ilaç taşıma sistemleri, kanser biyolojisi, bor biyolojisi, genetik toksikoloji, nörodejeneratif hastalıklar ve moleküler farmakoloji alanlarında çalıştı.

Türkez, borun tıbbi ve farmakolojik kullanım potansiyelini geliştirmek üzere Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek yeni moleküller geliştirmek üzere TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerde yönetici olarak da görev yaptı.
Anadolu Ajansı
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