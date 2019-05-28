Terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından terör mağdurları için yapılan 3 bin 63 konuttan bir kısmının bu yıl sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla üç yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan konutların tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konutun fiziki durumu büyük ölçüde tamamlandı. Bu yıldan itibaren yapımı tamamlanacak konutlar ise hak sahiplerine teslim edilecek.

- "Yüksekova farklı bir çehreye kavuşacak"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın sürekli gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

TOKİ tarafından yapılan 3 bin 63 konutun ilçenin şehirleşmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"3 bin 63 konut 5 etapta yapılıyor. Bu konutlar içerisinde iş yerinden camisine, okulundan taziye evine kadar birçok yapı bulunuyor. Birinci ve ikinci etapta yaklaşık bin 830 konut büyük oranda bitme aşamasında. Üçüncü etapta 291 konut ve 16 dükkan yüzde 55, dördüncü etapta 468 konut ile 20 dükkan yüzde 70, beşinci etapta ise 474 konuttun gerçekleşme oranı yüzde 45'ler seviyesindedir."

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İçişleri Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde ilçeye 700 konut yaptırdığını ifade eden Akbıyık, "Bunların da gerçekleşme oranı şu an da yüzde 70. İnşallah bunların hepsi bittiğinde Yüksekova farklı bir çehreye kavuşacak." dedi.