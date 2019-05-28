1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan 3 bin 63 konutun büyük bölümünün bu yıl sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor- Vali İdris Akbıyık:- "Birinci ve ikinci etapta yaklaşık 1830 konut büyük oranda bitme aşamasında. Üçüncü etapta 291 konut ve 16 dükkan yüzde 55, dördüncü etapta 468 konut ile 20 dükkan yüzde 70, beşinci etapta ise 474 konuttun gerçekleşme oranı yüzde 45'ler seviyesinde"
 28 Mayıs 2019 11:13
Yazdır
Terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından terör mağdurları için yapılan 3 bin 63 konuttan bir kısmının bu yıl sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla üç yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan konutların tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konutun fiziki durumu büyük ölçüde tamamlandı. Bu yıldan itibaren yapımı tamamlanacak konutlar ise hak sahiplerine teslim edilecek.

- "Yüksekova farklı bir çehreye kavuşacak"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın sürekli gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

TOKİ tarafından yapılan 3 bin 63 konutun ilçenin şehirleşmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"3 bin 63 konut 5 etapta yapılıyor. Bu konutlar içerisinde iş yerinden camisine, okulundan taziye evine kadar birçok yapı bulunuyor. Birinci ve ikinci etapta yaklaşık bin 830 konut büyük oranda bitme aşamasında. Üçüncü etapta 291 konut ve 16 dükkan yüzde 55, dördüncü etapta 468 konut ile 20 dükkan yüzde 70, beşinci etapta ise 474 konuttun gerçekleşme oranı yüzde 45'ler seviyesindedir."

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İçişleri Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde ilçeye 700 konut yaptırdığını ifade eden Akbıyık, "Bunların da gerçekleşme oranı şu an da yüzde 70. İnşallah bunların hepsi bittiğinde Yüksekova farklı bir çehreye kavuşacak." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eskişehir'deki FETÖ davasında 6 sanıktan ikisine hapis
28 Mayıs 2019 12:41		 Baro'dan öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu
28 Mayıs 2019 12:29
'Oyların yüzde 90'ını açsaydık 23 Haziran'ı konuşmazdık'
28 Mayıs 2019 12:29		 Cinayet hükümlüsü 22 yıl sonra yakalandı
28 Mayıs 2019 12:27
Ankara Emniyeti 'FETÖ şüphelilerine işkence' iddialarını yalanladı
28 Mayıs 2019 12:24		 Prematüre bebeği için soygun yapan maskeli şahıs serbest bırakıldı
28 Mayıs 2019 12:22
Erzurum Milletvekili 'Ligden düşme bu yıl uygulanmasın'
28 Mayıs 2019 11:57		 Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
28 Mayıs 2019 11:19
Poliklinikte kurulan okul 38 yıldır 'sağlıkçı' yetiştiriyor
28 Mayıs 2019 11:19		 Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı
28 Mayıs 2019 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:51 - 1,5 yaşındaki minik Ecrin ile ilgili yeni gelişme12:41 - Altın fiyatları12:41 - Eskişehir'deki FETÖ davasında 6 sanıktan ikisine hapis12:39 - FETÖ'nün Rusya imamının 7 yıl 6 aylık cezası onandı12:29 - 'Oyların yüzde 90'ını açsaydık 23 Haziran'ı konuşmazdık'12:29 - Baro'dan öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu12:27 - Gün ortası döviz fiyatları12:27 - Cinayet hükümlüsü 22 yıl sonra yakalandı12:24 - Ankara Emniyeti 'FETÖ şüphelilerine işkence' iddialarını yalanladı12:22 - Prematüre bebeği için soygun yapan maskeli şahıs serbest bırakıldı
12:21 - FETÖ sanığına Savcı adli kontrol dedi, Mahkeme tutukladı12:13 - Hastane müdürü morgu sattı!12:00 - 'Vali' adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun11:57 - Erzurum Milletvekili 'Ligden düşme bu yıl uygulanmasın'11:46 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı11:32 - Sigortacılardan bayram tatiline çıkacaklara uyarı11:22 - 'Saray'dan bir çıkın, sönen ocakları, dağılan yuvaları görün!'11:19 - Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın yönetim kurulu belirlendi
Binali Yıldırım: Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız
Demet Akalın'ın şikayeti üzerine icra memuruna 10 yıl hapis istendi
Polis iken psikiyatri'den D dlimi raporu verilen, malulen emekli olabilir mi?
Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale getirildi
CHP: Yeni askerlik sistemi beka sorunu yaşatacak
S-400'ler için Ayaş da inceleniyor
A grubu ve Öğretmenlik için 'son gün' bugün
İstanbul'da 32'si muvazzaf 74 askere FETÖ gözaltısı
'Bu yüz benim yüzüm değil, toplumun yüzü'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adnan menderes 10
şenol güneş 2
kırçıl 1
yamyam müteahhit 2
yazarların sürekli birbirini eleştirmesi 2
Müdaresiz 3
şu an çalan şarkı 1
Kürtçe 7
hipotermi 1
vedat muriqi 1
SON İLANLAR
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Hoyran Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
43. Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam