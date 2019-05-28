Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
|28 Mayıs 2019 11:19
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eskişehir'deki FETÖ davasında 6 sanıktan ikisine hapis
28 Mayıs 2019 12:41
|Baro'dan öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu
28 Mayıs 2019 12:29
|'Oyların yüzde 90'ını açsaydık 23 Haziran'ı konuşmazdık'
28 Mayıs 2019 12:29
|Cinayet hükümlüsü 22 yıl sonra yakalandı
28 Mayıs 2019 12:27
|Ankara Emniyeti 'FETÖ şüphelilerine işkence' iddialarını yalanladı
28 Mayıs 2019 12:24
|Prematüre bebeği için soygun yapan maskeli şahıs serbest bırakıldı
28 Mayıs 2019 12:22
|Erzurum Milletvekili 'Ligden düşme bu yıl uygulanmasın'
28 Mayıs 2019 11:57
|Poliklinikte kurulan okul 38 yıldır 'sağlıkçı' yetiştiriyor
28 Mayıs 2019 11:19
|Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı
28 Mayıs 2019 11:19
|Terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor
28 Mayıs 2019 11:13